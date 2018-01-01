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Стол: D60xH70 см. Стекло: закаленное- 5 мм. Труба: сталь D24 с полимерным покрытием. Столешница по периметру БЕЗ искусственного ротанга. Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: труба сталь D24.Материал: искусственный ротанг. Цвет:Brown. Объем и вес комплекта:. 0,32м3,13,8кг. 60/60/20/54/58/80 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь...
Стол: L60x60WxH70 см. Стекло: закаленное- 5 мм. Труба: сталь D25 с полимерным покрытием. Столешница по периметру искусственный ротанг. Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: труба сталь D25.Материал: искусственный ротанг. Цвет: Cappucino Объем и вес комплекта: 0,32м3,13,8кг. Стол:L60x60WxH70 см Стул:W54хD58xH74 см Цвет:Каппучино Материал:Искусственный ротанг...
Стол: D60xH70 см. Стекло: закаленное- 5 мм. Труба: сталь D25 с полимерным покрытием. Столешница по периметру искусственный ротанг. Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: труба сталь D25.Материал: искусственный ротанг. Цвет:орех(В) Объем и вес комплекта: 0,32м3,13,8кг. Стол:D60xH70 см Стул:W54хD58xH74 см 60/60/20/54/58/80 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный...
Стол: L60x60WxH70 см. Стекло: закаленное- 5 мм. Труба: сталь D25 с полимерным покрытием. Столешница по периметру искусственный ротанг. Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: труба сталь D25.Материал: искусственный ротанг. Цвет: Brown. Объем и вес комплекта: 0,32м3,13,8кг. Стол:L60x60WxH70 см Стул:W54хD58xH74 см 60/60/20/54/58/80 Цвет:Коричневый...
пластиковый ротанг, 106х60х71см/59х60х71см/75х41х38см, коричневый, ткань: DB-02 бежевый
Стол: L50х50хH60 см. Столешница: закаленное стекло-5мм, цвет - бронза. Кресло: W58xD60xH78 см. Каркас: сталь. Материал: искусственный ротанг. Цвет: Light brown. Объем и вес комплекта: 0,41 куб. м, 18,6 кг. Стол:L50х50хH60 см Кресло:W58xD60xH78 см 50/50/60/58/60/78 Цвет:Светло-коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь...
Стол: D50х50хH60 см. Стекло: закаленное- 5мм. стекло внутри столешницы, цвет - черный Кресло: W58xD60xH78 см. Каркас: сталь. Материал:искусственный ротанг Цвет: Brown. Объем: кресло - 0,3,стол - 0,02. Стол:D50х50хH60 см Кресло:W58xD60xH78 см 50/50/60/58/60/78 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь Столешница:Закаленное стекло...
Стол: L70xW70xH70 см. Стекло: закаленное- 5 мм. Труба: сталь D25 с полимерным покрытием. Стол имеет отверствие для зонта. Столешница по периметру искусственный ротанг. Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: труба сталь D25.Материал: искусственный ротанг. Цвет: орех, капучино Объем и вес комплекта: 0,42м3,22,5кг. Стол:L70xW70xH70 см Стул:W54хD58xH74 см...
Диван: W115xL62xH74 см. Стул: W54хD58xH74 см. Стoл: L90хW50xH55 см. Каркас: труба сталь D25.Материал: искусственный ротанг. Цвет: Brown. Стол:L90хW50xH55 см Диван:W115xL62xH74 см Стул:W54хD58xH74 см Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь
Стол: L70x70xH74 см. Стекло: закаленное- 5мм, стекло внутри столешницы, цвет -черный. Кресло: W58xD60xH78 см. Каркас: сталь. Материал: искусственный ротанг Цвет: brown. Объем и вес комплекта:. 0,46м3,24кг. Стол:L70xW70xH74 см Кресло:W58xD60xH78 см 70/70/20/58/60/85 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь Столешница:Закаленное...
Стол: L80xW80xH70 см. Стекло: закаленное- 5 мм. Труба: сталь D25 с полимерным покрытием. Стол имеет отверствие для зонта. Столешница по периметру искусственный ротанг. Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: труба сталь D25.Материал: искусственный ротанг. Цвет: Cappuccino. Объем и вес комплекта: 0,42м3,22,5кг. Стол:L80xW80xH70 см Стул:W54хD58xH74 см...
Стол: L80xW80xH70 см. Стекло: закаленное- 5 мм. Труба: сталь D25 с полимерным покрытием. Стол имеет отверствие для зонта. Столешница по периметру искусственный ротанг. Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: труба сталь D25. Материал: искусственный ротанг. Цвет: Brown.Объем и вес комплекта:0,42м3, 22,5кг
Стол: D80xH70 см. Стекло: закаленное- 5 мм. Труба: сталь D25 с полимерным покрытием. Стол имеет отверствие для зонта. Столешница имеет по периметру искусственный ротанг. Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: труба сталь D25.Материал: искусственный ротанг. Цвет: Cappuccino. Объем и вес комплекта: 0,42м3,22,5кг. Стол:D80xH70 см Стул:W54хD58xH74 см Цвет:Каппучино...
Стол: D80xH70 см. Стекло: закаленное- 5 мм. Труба: сталь D25 с полимерным покрытием. Стол имеет отверствие для зонта. Столешница имеет по периметру искусственный ротанг. Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: труба сталь D25.Материал: искусственный ротанг. Цвет: Brown. Объем и вес комплекта:. 0,42м3,22,5кг. 80/80/20/54/58/80 Цвет:Коричневый...
Стол: L120xW70xH70 см. Материал: искусственный ротанг. Столешница: стекло закаленное 5 мм, по периметру без ротанга. Каркас: стальная труба D25 с полимерным покрытием. Стол имеет отверствие для зонта. . Стул: W54хD58xH74 см. Каркас: стальная труба D25. Цвет: Dark brown. Объем и вес комплекта: 0,6 куб.м., 30 кг. Цвет:Коричневый Материал:Искусственный...
Стол: D60xH70 см. Подстолье: D58.Стул: H74xW58xL54см. Каркас: труба алюминий D25.Материал: искусственный ротанг. Цвет: Cappuccino. Стол:D60xH70 см Стул:H74xW58xL54см Цвет:Каппучино Материал:Искусственный ротанг Каркас:Алюминий Посадочных мест:4
Стол: L70x70xH74 см, Стекло: закаленное- 5мм, стекло сверху столешницы, цвет -бронза, Кресло: W57xD63xH84 см, Каркас: сталь, Материал: искусственный ротанг Цвет: brown, Объем и вес комплекта:, 0,46м3,24кг 70/70/20/57/63/90 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь Посадочных мест:2
Размер: W142xD76xH92 см. Каркас: труба сталь. Материал: искусственный Цвет ротанга: Brown. Подушка в комплекте цвет Beige. Объем: 1,1 м3,Вес: 15 кг. Размер:W142xD76xH92 142/82/92 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь
Стол: D72xH74 см. Стекло: закаленное- 5мм, стекло внутри столешницы, цвет -черный. Кресло: W58xD60xH78 см. Каркас: сталь. Материал: искусственный ротанг Цвет: brown. Объем и вес комплекта: 0,46м3,28кг. Стол:D72xH74 см Кресло:W58xD60xH78 см 72/72/20/58/60/85 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь Столешница:Закаленное стекло...
Стол: L70x70xH74 см. Стекло: закаленное- 5мм, стекло сверху столешницы, цвет -бронза. Кресло: W58xD60xH78 см. Каркас: сталь. Материал: искусственный ротанг Цвет: brown. Объем и вес комплекта:. 0,46м3,24кг. 70/70/20/58/60/85 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь Посадочных мест:3
Стол: L70xW70xH74 см. Стекло: закаленное- 5мм, стекло внутри столешницы, цвет -черный. Кресло: W58xD60xH78 см. Каркас: сталь. Материал: искусственный ротанг Цвет: brown. Объем и вес комплекта: 0,46м3,32кг. Стол:L70xW70xH74 см Кресло:W58xD60xH78 см 70/70/20/58/60/85 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь Столешница:Закаленное стекло...
Стол: D72xH74 см. Стекло: закаленное- 5мм, стекло внутри столешницы, цвет -черный. Кресло: W58xD60xH78 см. Каркас: сталь. Материал: искусственный ротанг Цвет: brown. Объем и вес комплекта: 0,46м3,32кг. Стол:D72xH74 см Кресло:W58xD60xH78 см 72/72/20/58/60/85 Цвет:Коричневый Материал:Искусственный ротанг Каркас:Сталь Столешница:Закаленное стекло...
Обедененый комплект мебели из 5 предметов - 4 стула и стол из искусственного ротанга. Отлично подойдет для летнего кафе и загородного дома.Выпонен на прочном стальном каркасе, оплетен лозой искусственного ротанга коричневого цвета. Закаленное стекло закреплено поверх столешницы. Стол:L70x70xH74 см Кресло:W58xD60xH78 см 70/70/20/58/60/85...
Садовая мебель из искусственного ротанга становится очень популярной среди покупателей. Данная мебель подойдёт в абсолютно любое помещение: квартира, дачный дом, кафе или же офис. Купить комплект плетеной мебели из искусственного ротанга разумное и правильное решение. Комплект из плетёной мебели создаст особый уют, гармонию и принесёт тепло в различный интерьер. Ассортимент плетёной мебели велик, и чтобы создать полную картину помещения можно без проблем приобрести целый комплект из такой мебели. Все предметы имеют влагостойкость и стойкость к переменам в температуре. Уход за мебелью также очень лёгок. Достаточно пройтись тряпочкой, чтобы стереть пыль. При необходимости можно использовать щётку.
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