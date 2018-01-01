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Стол - + 4 стула (можно больше) Просто напишите в комментарии к заказу "Хочу скидку" и получи минус 10-15% Материал: Массив гевеиМатериал сидушки: ТканьПроизводитель: Малайзия
Цвет: серый или коричневыйКресло из ротанга Размеры: ш 70 х г 52 х в 89см;Вес: 13,5кгМатериал: искусственный ротангЦвет подушек: коричневый серыйДопустимая нагрузка — 140кг
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